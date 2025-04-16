Какова дальнейшая судьба пленных китайцев: ответ МИД Украины

Украинские военные взяли в плен двух граждан Китая, которые воевали на стороне России. Дальнейшая судьба китайских военнопленных будет зависеть от соображений безопасности.

А также от желания самих китайцев. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг спикера Министерства иностранных дел Украины Георгия Тихого.

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Что может ждать китайских военнопленных

По словам представителя МИД, согласно международному гуманитарному праву, сторона, которая имеет на своей территории военнопленных, должна исходить из лучших соображений безопасности для этих людей. Он объясняет, что в случае с китайскими военнопленными возможны различные варианты, среди них обмен или репатриация на их родину.

Но исходить надо из пожеланий этого человека, который в плену, его соображений безопасности и тогда принимается решение или это обмен напрямую с государством, которое привлекало к силам вторжения, или возвращение на родину в КНР или еще какие-то варианты,

– объясняет Тихий.

Он добавляет, что в целом этот принцип одинаков для всех стран, чьи граждане попадают в плен в Украине. А также отмечает, что для любых действий, за исключением обмена между Украиной и Россией, нужно, чтобы китайские дипломаты с согласия украинской стороны контактировали со своими гражданами.

По словам Тихого, такой алгоритм действий касался и северокорейских пленных, несмотря на то, что КНДР вовлечена в войну напрямую.

Представитель МИД подчеркивает, что любые военнопленные для украинской власти является возможностью вернуть украинцев из российского плена. А также отмечает, что Украина, в отличие от Кремля, придерживается международного гуманитарного права.

Напомним, что 8 апреля президент Владимир Зеленский сообщил, что военные Сил обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области. Глава государства призвал к реакции со стороны международного сообщества на участие Китая в войне, а украинский МИД вызвал поверенного в делах Китая.