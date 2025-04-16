А також від бажання самих китайців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг речника Міністерства закордонних справ України Георгія Тихого.

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Що може чекати на китайських військовополонених

За словами речника МЗС, згідно з міжнародним гуманітарним правом, сторона, яка має на своїй території військовополонених, має виходити з найкращих безпекових міркувань для цих людей. Він пояснює, що у випадку з китайськими військовополоненими можливі різні варіанти, серед них обмін або репатріація на їхню батьківщину.

Але виходити треба з побажань цієї людини, яка в полоні, її безпекових міркувань і тоді ухвалюється рішення або це обмін напряму з державою, яка залучала до сил вторгнення, або повернення на батьківщину в КНР або іще якісь варіанти,

– пояснює Тихий.

Він додає, що загалом цей принцип однаковий для всіх країн, чиї громадяни потрапляють в полон в Україні. А також зазначає, що для будь-яких дій, за винятком обміну між Україною та Росією, потрібно, щоб китайські дипломати з відома української сторони контактували зі своїми громадянами.

За словами Тихого, такий алгоритм дій стосувався і північнокорейських полонених, попри те, що КНДР залучена до війни напряму.

Речник МЗС підкреслює, що будь-які військовополонені для української влади є можливістю повернути українців з російського полону. А також зазначає, що Україна, на відміну від Кремля, дотримується міжнародного гуманітарного права.

Нагадаємо, що 8 квітня президент Володимир Зеленський повідомив, що військові Сил оборони взяли в полон двох громадян Китаю на Донеччині. Глава держави закликав до реакції з боку міжнародної спільноти на участь Китаю у війні, а українське МЗС викликало повіреного у справах Китаю.