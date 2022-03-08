В Министерстве внутренних дел сообщили, что пленные оккупанты будут работать на экономику Украины.

"Мы будем использовать все те возможности, которые дают нам в этом плане Женевские конвенции, то есть использование труда и т.д.. То есть, все эти люди будут работать впоследствии на восстановление экономики Украины", – сообщили в МВД.

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