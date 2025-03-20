Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 3 отдельную штурмовую бригаду.

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Как бойцы 3 ОШБр взяли в плен россиянина с помощью шоколадки

Бойцы подразделения Mosquitos в 3 ОШБр рассказали новую историю успешного взятия в плен оккупанта с помощью дрона. Россиянин увидел, как от сбросов с украинских дронов погибают его соратники, и начал просить помилования у наших военных.

Так, вместо боеприпаса он получил шоколадку, инструкцию и двинулся за "птичкой". Дроном вывели его (россиянина – 24 Канал) к нашим позициям и методично взяли,

– рассказали в 3 ОШБр.

Как бойцы 3 ОШБр взяли в плен россиянина с помощью шоколадки / Видео с телеграм-канала 3 отдельной штурмовой бригады (18+)

Украинские защитники отметили, что единственный вариант выжить для оккупантов на этой войне – сдаваться в плен, как российский солдат.

К слову, ранее бойцы Нацгвардии взяли в плен 5 солдат врага на одном из самых горячих направлений фронта. Один из российских военных оказался непростым солдатом.