Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на 3 окрему штурмову бригаду.

До теми На півночі Харківщини росіяни групами здаються у полон без опору, – ЗСУ

Як бійці 3 ОШБр взяли в полон росіянина за допомогою шоколадки

Бійці підрозділу Mosquitos у 3 ОШБр розповіли нову історію успішного взяття у полон окупанта за допомогою дрона. Росіянин побачив, як від скидів з українських дронів гинуть його соратники, і почав просити помилування у наших військових.

Так, замість боєприпасу він отримав шоколадку, інструкцію і рушив за "пташкою". Дроном вивели його (росіянина – 24 Канал) до наших позицій та методично взяли,

– розповіли у 3 ОШБр.

Як бійці 3 ОШБр взяли у полон росіянина за допомогою шоколадки / Відео з телеграм-каналу 3 окремої штурмової бригади (18+)

Українські захисники наголосили, що єдиний варіант вижити для окупантів на цій війні – здаватися у полон, як російський солдат.

До слова, раніше бійці Нацгвардії взяли у полон 5 солдатів ворога на одному із найгарячіших напрямків фронту. Один із російських військових виявився непростим солдатом.