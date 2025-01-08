Двое украинских десантников взяли в плен сразу 14 оккупантов: как им это удалось

Двое украинских десантников с позывными "Джин" и "Манекен" смогли взять в плен сразу 14 оккупантов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Десантно-штурмовые войска ВСУ.

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Двое десантников взяли в плен 14 оккупантов

В Десантно-штурмовых войсках ВСУ рассказали, что после длительной дроновой атаки на одну из передовых вражеских позиций и под огневым прикрытием собратьев – двое воинов 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады выдвинулись для штурма.

Так, подойдя вплотную к вражескому блиндажу, десантники с позывными "Джин" и "Манекен" бросили несколько гранат к его входу.

Оккупанты поняли: выйти живыми из норы им не удастся и решили сдаваться. Одномоментно сложили оружие и вышли из блиндажа 14 представителей "второй армии мира",

– говорится в сообщении.

Там добавили, что благодаря профессиональным действиям, отваге и героизму "Джина" и "Манекена" был существенно пополнен обменный фонд, что позволит в будущем вернуть из российских тюрем многих наших воинов.

Как наши десантники взяли в плен российских воинов: смотрите видео