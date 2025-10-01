Противник не прекращает наступать на позиции наших защитников на поле боя. Оккупанты несут серьезные потери, попадают в плен, но и дальше не прекращают атаковать.

Офицер бригады "Рубеж" НГУ Андрей Отченаш рассказал в эфире 24 Канала, что говорят россияне нашим защитникам, когда попадают в плен. Из этих историй, отношение их военного командования к личному составу поражает.

Что россияне рассказывают в плену?

Андрей Отченаш отметил, что, на линии обороны бригады "Рубеж", ситуация достаточно напряженная. Враг неустанно наступает на позиции военных Украины.

Мы видим, что противник провел ротационные действия. Это, вероятно, обусловлено тем, что мы уничтожили огромное количество личного состава. Пленные, которые попадают в руки нашей бригады, жалуется на то, что их бросают как "мясо",

– сказал офицер.

Кроме этого, по его словам, они рассказывают о нереально больших потерях.

За 2 месяца бригаде "Рубеж" и смежным подразделениям удалось уничтожить более тысячи российских военных и ранить еще в разы больше.

Это невероятно большое количество жертв на достаточно небольшом отрезке фронта,

– подчеркнул Андрей Отченаш.

Однако, несмотря на это все, россияне и дальше отправляют сотни оккупантов на украинские позиции. Как следствие, у противника есть определенные успехи, но они не рациональны, учитывая колоссальные ресурсы, которые тратит Россия.

Какова ситуация на поле боя?