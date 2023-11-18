"Словно попытка вытащить из секты": как пленных россиян перевоспитывают в лагере в Украине

Журналисты британского издания The Times побывали в крупнейшем в Украине лагере для военнопленных россиян. Там украинские правоохранители работают с оккупантами, пытаясь "выбить" из них путинскую пропаганду.

Авторы материала подчеркнули, что места содержания российских военнопленных в Украине переполнены. Пленные россияне там работают и ждут, пока их обменяют на украинцев и вернут на родину.

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Какая жизнь в украинском лагере для военнопленных россиян

Журналисты подчеркнули, что украинцы, придерживаясь принципов, изложенных в Женевских конвенциях, ввели для россиян работу. Да, российские пленные работают шесть дней в неделю, зарабатывая месячную зарплату в восемь долларов. Этот скромный доход часто тратится на напитки и кондитерские изделия в магазине лагеря. Примечательно, что Кока-кола, ушедший с российского рынка после вторжения бренд, стал наиболее популярным товаром среди пленных.

Петр Яценко, представитель Украинского координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, сообщил, что в лагере были группы бывших российских осужденных, которые пытались установить "преступный порядок" в рамках лагеря. Намерение такого поведения, по словам Яценко, состоит в том, чтобы подтвердить свое доминирование и продемонстрировать воображаемое преимущество в среде лагеря.

Мы очень быстро останавливаем это. Мы говорим, если вы будете плохо себя вести, мы вас освободим и пусть украинцы разберутся с вами. Обычно это работает,

– сказал он.

Как в лагере перевоспитывают российских пленных

Один из пленных, 39-летний мужчина из Приморска, по имени Николай, сначала считал, что россияне и украинцы являются одной нацией, которая якобы разделила НАТО. Однако теперь он изменил свое отношение.

Так, утром Николай проснулся от звуков Гимна Украины, звучавших из громкоговорителя в его комнате. После утренней трапезы Николай минутой молчания почтил память погибших украинцев в результате российского вторжения. Несмотря на то, что Николай может не очень любить этот новый распорядок, он считается полезным по источникам в украинском лагере для российских военнопленных.

"Я вырос в Советском Союзе, поэтому чувствую, что мы одна страна", – сказал он.

По словам спикера координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петра Яценко, в украинском лагере продолжаются меры по противодействию неоимпериалистической идеологии, пропагандируемой президентом Владимиром Путиным.

Россияне были подвергнуты пропаганде всю жизнь. Это как попытка вытащить кого-то из религиозной секты... Это ускоренный курс истории Украины, который мы даем заключенным, чтобы развенчать заявления Путина, что Украина не является независимым государством.

– сказал Яценко.

Так, для перехода из жилых помещений в столовую пленные должны пройти по коридору, украшенному изображениями выдающихся деятелей украинской истории. В частности, там есть портреты Степана Бандеры и Тараса Шевченко. Яценко отмечает, что восприятие Украины многими российскими пленными подтверждается недавним прибывшим оккупантом, принявшим фотографию Бандеры за молодого Путина.