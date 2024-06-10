Родственники пленных будут получать сообщения в Дію

Об изменении статусов украинских пленных Координационный штаб будет информировать семьи через мобильное приложение. В Министерстве цифровой трансформации рассказали, зачем сделали такое нововведение для родственников пленных.

В Министерстве цифровой трансформации запускают push-оповещение в Дії для семей пропавших без вести лиц, военных и гражданских пленных. Ранее родственников информировали через смс, чем могли воспользоваться мошенники и враги.

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Минцифры усиливает безопасность информирования

Ранее уязвимостью родных пленных и пропавших без вести пользовались мошенники – предлагали за деньги "ускорить" обмен или присылали фейковую информацию, имитируя данные от Координационного штаба. Отныне чтобы защитить семьи пленных от дезинформации, извещения из кабинета Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными будут поступать в Дію.

Теперь когда человек исчезает, родные должны оставить заявление в личном кабинете на сайте Координационного штаба. В Дию поступают уведомления о том, что:

заявление подтвердили

к делу добавили информацию

человека освободили из плена

В Минцифры отмечают, что если человек считался пропавшим без вести, а потом удалось подтвердить, что он в плену, – также будет уведомление в Дии. Родственники будут получать уведомления от Координационного штаба в Дию, если:

авторизованы в Дії

имеете верифицированную карточку налогоплательщика

подавали заявления через Личный кабинет Координационного штаба

Как не стать жертвой мошенников