Пленных украинцев отдают Венгрии только после записи пропагандистского видео, – SPRAVDI

Россия отдает Венгрии пленных военнослужащих Сил обороны из Закарпатья только при определенном условии. Речь идет о требовании записи пропагандистского видео, на котором они восхваляют страну-агрессора.

Об этом сообщают в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности (SPRAVDI).

Как пленных военнослужащих ВСУ отдают Венгрии?

Освобожденный из российского плена военнослужащий ВСУ Алексей Чорпита рассказал, что в 2023 году в тюрьме в Горловке, где тогда находился военнопленный, ему предложили пойти на обмен.

Я сам из Закарпатья. Однако условием участия в обмене было то, что я должен был записать видео, в котором негативно высказываться об украинской власти и одновременно положительно – о России, условиях содержания и тюремном режиме. Я отказался это делать, и тогда на обмен не попал,

– отметил военный.

К счастью, его обменяли в 2025 году. Сейчас он проходит реабилитацию в Украине. Он объяснил причину появления видео, на которых некоторые пленные вынуждены записывать подобные обращения.

В большинстве случаев они являются элементом российской пропаганды, созданным под давлением или принуждением. Именно поэтому публикация таких видео в медиа других стран фактически означает распространение российской пропаганды и по сути поддержку ее агрессии,

– отметил Черпита.

Напомним, недавно Россия отдала Венгрии двух военных ВСУ, которые были в плену. Венгерский телеканал опубликовал видео, где освобожденные мужчины благодарят российских солдат за выживание.

