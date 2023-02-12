Колеблющегося расстреливали командиры: CNN пообщались с пленными вагнеровцами

Наемники "повара Путина" Евгения Пригожина фактически являются основной силой для вражеских штурмов на Донбассе. Враг буквально десятками и сотнями бросает завербованных зеков в бой, из-за чего они несут колоссальные потери.

Однако выбор у заключенных небольшой – либо ты идешь умирать в бою, либо тебя расстреливают за отказ участвовать в боевых действиях. Об этом рассказали пленные наемники, которым разрешили пообщаться с журналистами.

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Наемники гибли десятками

Наемники ЧВК "Вагнера" рассказали о колоссальных потерях в боях. Один из пленных был участником штурмов Белогоровки в Луганской области. Из 90 человек в штурмовой группе 60 погибли сразу при первой же попытке прорвать украинские позиции. Еще несколько получили ранения.

Если одна группа не имеет успеха, сразу посылается другая. Если вторая попытка неудачна – отправляют еще группу,

– говорит пленный.

Другой оккупант 5 дней участвовал в штурмовых действиях на границе Луганской и Донецкой областей. Их отправили по заминированным лесам на штурм, но из 10 наемников 7 сразу же подорвались. Туда каждый день бросали подкрепление в виде других наемников, но и те гибли, а помощи раненым не оказывали – они должны были делать это сами.

Так продолжалось несколько недель. Поэтому оба наемника говорят, что у них оставался только один инстинкт – выжить. Идти через минные поля фактически на украинскую артиллерию они не хотели, но если бы не выполнили приказ – их бы и так убили.

Один человек остался на позиции, он был очень испуган, это был его первый штурм. Получили приказ бежать вперед. Но мужчина спрятался под деревом и отказался. Об этом доложили командованию и все. Его отвезли за 50 метров от базы. Он копал себе могилу, а затем его расстреляли,

– рассказал пленный.

Другой пленный рассказал, что его командир получил приказ о ликвидации тех, кто не хочет идти воевать. И если этого не сделать, то потом убьют и тех, кто не ликвидировал отказника.

Думали, что идут воевать с поляками и немцами

Оба пленных были завербованы в конце лета прошлого года, когда Пригожин лично ездил по колониям, чтобы найти "бойцов" для ЧВК "Вагнера". Один из наемников был осужден за убийство и должен был отсидеть еще 10 лет. "Повар Путина" пообещал всем заключенным, что если они будут полгода держать вторую линию обороны, то получат и деньги, и помилование. Потому многие и согласились.

В основном Пригожин предпочитал осужденных за убийство и грабеж. Особых требований к наемникам не было. Однако один из пленных говорит, что некоторых завербованных назначили командирами, притом что они ничего не знают в военном деле и обращаться с оружием не умели.

После непродолжительных учений наемников отправили "держать вторую линию", и тогда те увидели, что их обманули, ведь отправили на штурм. Пригожин настолько промыл мозги наемникам, что они всерьез верили в то, что идут воевать с поляками и немцами, а украинцев на фронте уже якобы нет – вроде бы сбежали или погибли. Каково же было их удивление, когда они поняли, что их обманули не один раз.

Мы думали, что будем воевать с поляками и разными наемниками. Немцами. Мы не думали, что там кто-то остался в украинской армии. Мы думали, что они покинули страну,

– говорит пленный.

Теперь же наемники говорят, что плен стал облегчением для них. Однако не скрывают – хотят вернуться в Россию, но воевать больше не хотят.