Называют нас одноразовыми, – пленный боевик жалуется на издевательства со стороны вагнеровцев

В плен в ВСУ попал Максим Шевст – боевик из Луганщины, который с начала вторжения воевал на стороне врага. Во время допроса он жаловался на издевательства со стороны вагнеровцев.

Кадрамы по допросу боевика из 24 Каналом поделились воины Вооруженных сил Украины. Пленный говорит, что именно боевики с оккупированных территорий в основном бросались на передовую, а вагнеровцы отсиживались в тылу и стояли на блокпостах.

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Бьют, везут в комендатуру и отбирают авто

Боевик Максим жалуется, что вагнеровцы на блок-постах сильно избивают всех, от кого слышат запах перегара. Он признает, что это вина, но говорит, что наемники Пригожина отсиживаются в тылу, а мобилизованные с оккупированных территорий постоянно на передовой. После избиения боевиков отправляли в комендатуру, а оттуда уже забирали их командиры.

Кроме того, боевик говорит, что вагнеровцы даже воровали их собственные автомобили. Однажды поведение вагнеровцев привело к тому, что боевики решили разделаться с ними на блок-посте. Многие наемники погибли или получили ранения. Однако издевательства не прекратились.

В то же время, регулярная российская армия так же либо на блокпостах, либо в лесах на второй или третьей линиях обороны. Максим Шевст говорит, что россияне даже называют боевиков "одноразовыми" и не скрывают того, что они – пушечное мясо.

Однако иногда россиян бросали на подкрепление боевикам, но обычно, по его словам, это было по несколько человек и ситуация была настолько критической, что иногда некому было эвакуировать раненых и доставать тела погибших.

Во время одной из эвакуаций боевик попал под обстрел и получил ранения в руку и грудь. Другого боевика, который был с ним, эвакуировали, а этого оставили, пока его не нашли воины ВСУ.

Максим говорит, что отношение со стороны украинцев гораздо лучше и совсем не такое, как им рассказывали россияне – его кормят и лечат, перевязывают раны. Теперь он хочет остаться в Украине, даже если придется отбывать наказание в тюрьме, потому что хочет жить.

Допрос пленного боевика: смотрите видео

Как боевик объясняет участие в войне против Украины

По словам боевика, после того, как в 2014 году такие же, как он, боевики в состоянии алкогольного опьянения изнасиловали его 14-летнюю двоюродную сестру, он боится за жизнь матери и сестры. Тогда пьяные террористы схватили возвращавшуюся из школы девочку, изнасиловали ее и убили.

Бежать, по его словам, было невозможным, потому что всех беглецов подстреливали русские и возвращали на фронт.