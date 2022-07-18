Еще один гражданин Британии попал в плен оккупантов: говорит об угрозе смертной казни

Военные россии хотят казнить еще одного гражданина Британии – Джона Хардинга. Он служил в рядах добровольческого батальона, участвовавшего в обороне "Азовстали".

Об угрозе смертной казни стало известно, когда российские пропагандисты обнародовали видео с пленником. Сейчас мужчина находится на оккупированных территориях Украины.

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Видео с Хардингом – не фейк

Британец на записи обратился к премьеру Борису Джонсону за помощью. В МИДе Великобритании выразили обеспокоенность его задержанием. Следует отметить, что вскоре изберут нового премьера Британии.

Друзья и семья Хардинга подтвердили журналистам, что на видео был именно он. Также они сказали, что их сейчас поддерживает Министерство иностранных дел.

Что известно о пленном британце

Мужчина воевал на востоке Украины еще с 2018 года. Ранее он рассказал BBC, что приехал туда для работы боевым медиком. Это решение воин принял, чтобы помочь в борьбе с оккупационными войсками.

Его взяли в плен в мае, когда украинские защитники покинули "Азовсталь". Относительно угрозы смертного приговора, это решение может принять суд одной из квазиреспублик на Донбассе. Глава МИД Британии Лиз Трасс акцентировала внимание на том, что это не будет легитимно и мир не признает ни одно из решений так называемых судов российских боевиков.

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