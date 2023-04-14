На вопрос, сколько людей проживает в его родной стране, мужчина ответить затруднился. Однако все же был удивлен, как наша страна дает отпор России.
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Россиянин блеснул своими знаниями по Украине и России
Журналист Дмитрий Карпенко поинтересовался у российского пленника Ивана Приходько, осознает ли он, на кого напала российская армия и какое население Украины. Ответ россиянина послужил для всех шоком.
Думаю, пожалуй, миллиард есть,
– заявил Приходько.
Впоследствии мужчина попытался счесть иначе, отбросив население временно оккупированного Донецка, который является городом-миллионником. Он заверил, что население всей Украины составляет "около 500 миллионов".
После этого Дмитрий Карпенко показал Россию и Украину на карте мира, чтобы пленный россиянин понимал масштабы. Для российского солдата этот факт стал открытием и он не смог вложить в своей голове, как огромная Россия проигрывает в войне "маленькой" Украине.
Что известно о плененном россиянине
- Из интервью стало известно, что 39-летний россиянин Иван Приходько родом из города Саянск Иркутской области России, который находится в более 5 тысячах километров только от Донецка.
- До армии он работал слесарем-монтажником, имел проблемы со зрением. Однако это не помешало российским военным мобилизовать мужчину в конце сентября 2022 года.
- На фронт мужчина попал перед Новым годом в составе мотострелкового батальона, где был старшим стрелком. Уже 1 апреля оказался в плену.