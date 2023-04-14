На запитання, скільки людей проживає у його рідній країні, чоловік відповісти не зміг. Проте все ж був здивований, як наша країна дає відсіч Росії.

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Росіянин блиснув своїми знаннями щодо України й Росії

Журналіст Дмитро Карпенко поцікавився у російського полоненого Івана Приходька чи усвідомлює він, на кого напала російська армія та яке населення України. Відповідь росіянина стала для всіх шоком.

Думаю, мабуть, мільярд є,

– заявив Приходько.

Зверніть увагу! За даними ООН, населення Землі у листопаді 2022 року сягнуло позначки у 8 мільярдів осіб. Станом на 2021 рік, в Україні проживали майже 44 мільйони людей, що є лише 0,5% від загальної кількості населення планети. Ця цифра зовсім не відповідає припущенням росіянина, адже тоді б українці становили восьму частину людей на Землі.

Згодом чоловік спробував порахувати інакше, відкинувши населення тимчасово окупованого Донецька, який є містом-мільйонником. Він запевнив, що населення всієї України становить "приблизно 500 мільйонів".

Після цього Дмитро Карпенко показав Росію й Україну на карті світу, аби полонений росіянин розумів масштаби. Для російського солдата цей факт став відкриттям і він не зміг вкласти у своїй голові як величезна Росія програє у війні "маленькій" Україні.

Що відомо про полоненого росіянина