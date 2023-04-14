На запитання, скільки людей проживає у його рідній країні, чоловік відповісти не зміг. Проте все ж був здивований, як наша країна дає відсіч Росії.
Дивіться також Називають нас одноразовими, – полонений бойовик скаржиться на знущання з боку вагнерівців
Росіянин блиснув своїми знаннями щодо України й Росії
Журналіст Дмитро Карпенко поцікавився у російського полоненого Івана Приходька чи усвідомлює він, на кого напала російська армія та яке населення України. Відповідь росіянина стала для всіх шоком.
Думаю, мабуть, мільярд є,
– заявив Приходько.
Згодом чоловік спробував порахувати інакше, відкинувши населення тимчасово окупованого Донецька, який є містом-мільйонником. Він запевнив, що населення всієї України становить "приблизно 500 мільйонів".
Після цього Дмитро Карпенко показав Росію й Україну на карті світу, аби полонений росіянин розумів масштаби. Для російського солдата цей факт став відкриттям і він не зміг вкласти у своїй голові як величезна Росія програє у війні "маленькій" Україні.
Що відомо про полоненого росіянина
- З інтерв’ю стало відомо, що 39-річний росіянин Іван Приходько родом з міста Саянськ Іркутської області Росії, що становить понад 5 тисяч кілометрів лише від Донецька.
- До армії він працював слюсарем-монтажником, мав проблеми із зором. Однак це не завадило російським військовим мобілізувати чоловіка наприкінці вересня 2022 року.
- На фронт чоловік потрапив перед Новим роком у складі мотострілецького батальйону, де був старшим стрільцем. Вже 1 квітня опинився в полоні.