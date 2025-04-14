"Я не стрелял в украинцев": пленный китаец о войне на стороне России
- Китайский пленный Ван Гуанцзюнь утверждает, что не стрелял в украинских военных и сдался после трех дней на фронте.
- Ван подписал контракт с россиянами из-за финансовых трудностей и был переброшен на фронт после месячной подготовки.
Китайский пленный Ван Гуанцзюнь, который воевал в рядах армии РФ, утверждает, что ни разу не открывал огонь по украинским военным. По его словам, он пробыл на фронте всего три дня и сдался в плен, как только увидел ВСУ.
Об этом рассказывает 24 Канал. Служба безопасности Украины провела брифинг, на котором представила нескольких иностранцев, воевавших в составе российской армии.
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Китайский наемник, который сдался ВСУ
Среди них – граждане Китая, которые сдались в плен украинским военным.
Один из пленных, 30-летний Ван Гуанцзюнь, рассказал, что подписал контракт с россиянами из-за финансовых трудностей. Прошел месячную подготовку на полигоне, после чего его перебросили на фронт.
По его словам, три дня они пробыли на передовой, а потом решили сдаться. Первого украинского военного гражданин Китая увидел уже, когда сдавался в плен.
На вопрос журналиста, приходилось ли ему убивать украинских защитников, китаец категорически ответил: "Нет, не убивал".
К слову, в который раз пленные из армии РФ уверяют, что россияне скрывают реальное положение дел на фронте, не предупреждая о высоких рисках и использовании иностранцев как "пушечное мясо".