Был выбор: тюрьма или "СВО", – пленный из Крыма рассказал, как оказался на войне из-за конопли

Леонид Читаев из Крыма вступил в ряды российской оккупационной армии, потому что не хотел попасть в тюрьму за хранение конопли. Впоследствии оккупант оказался в плену у Сил обороны Украины.

Полную историю пленного из Крыма читайте в материале 24 Канала.

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Война вместо тюрьмы

Леонид Читаев рассказал, что к его дому в Керчи в Крыму пришла полиция с обыском и задержала за хранение почти трех килограммов конопли. После этого началось следствие и мужчине дали выбор – тюрьма или так называемая "СВО".

Леонид хотел, чтобы с него сняли судимость, поэтому он решил присоединиться к российской армии и участвовать в захватнической войне.

Когда я ехал на войну, то думал, что увижу много людей. А на самом деле – единицы. Если бы добровольцы шли – был бы полный военкомат, а так наоборот, в Крыму оно никому не надо. Это я, наверное, просто осел такой,

– сказал пленный.

Военный также признал, что он присоединился к российской армии "под влиянием нездоровой пропаганды".

К слову, в интервью Леонид Читаев рассказал, что российское командование продолжает отправлять своих солдат в "мясные штурмы". По его словам, не останавливают оккупантов даже огромные потери личного состава.