Пленный летчик рассказал, что сбросил 10 тонн фугасных бомб на Украину

Пленный оккупант, который был летчиком России, признался, что сбросил на Украину 10 тонн фугасных снарядов. Точками поражения были Изюм, Балаклея и мирные люди.

Бывший летчик России, а ныне плененный оккупант Максим Криштом признался в совершенных преступлениях на брифинге пленных.

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Оккупант рассказал, что он сбросил на территорию Украины 10 тонн фугасных бомб, которые должны были лететь на Изюм и Балаклею. Бомбы падали на мирные дома.

В процессе выполнения задачи я понял, что целью являются не военные объекты противника, а жилые дома и мирные люди. Но преступный приказ я выполнил,

– заявил оккупант.

Российские оккупанты признаются в военных преступлениях – смотрите видео

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