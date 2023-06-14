"Блатные" плохо относились, обворовывали, – 19-летний российский оккупант о зеках в армии

Российская армия буквально кишит бывшими заключенными, так что не удивительно, что ни дисциплины, ни порядка во вражеском войске нет. Врагу зачастую наличие зеков в войске только на руку – их легко завербовать, и они готовы выполнять жесточайшие приказы.

Российский 19-летний оккупант Василий Кочкин попал в плен в ВСУ и рассказал, что не всегда было просто другим российским военнослужащим находиться вместе с так называемыми "блатными". Видеопризнание оккупанта 24 Канал получил от украинских спецслужб

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Они поступали так, как им выгодно было, и крысы были. Например, мы идем заниматься, приходим, а уж нет там чего-нибудь. Спрашиваем – а они отвечали, что ничего не видели. Люди, которые из тюрьмы приходили, они типа блатные, все им можно,

– рассказал оккупант.

По его словам, из-за этого к ним (бывшим узникам) не очень относились, потому что они воровали.

"Мы сколько раз командиру говорили, чтобы как-то решить этот вопрос, но тщетно", – добавил пленный.

Новые подразделения формируют преимущественно из бывших заключенных