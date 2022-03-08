Пленные рассказали о преступлениях в российской армии и призвал других не ехать в Украину: видео
Источник:телеграм ВСУ
Вооруженные Силы Украины не только героически отстаивают украинские позиции, но захватывают в плен российских захватчиков. Двое из них рассказал о военных преступлениях РФ и попросил своих коллег ни за что не ехать в Украину.
Сотрудники СБУ подчеркнули, что "одна из лучших армий мира" от Путина сейчас скрывается в украинских лесах и селах. Оккупанты массово убегают и сдаются в плен.
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"Деморализованные российские воины выбирают для себя лучший вариант – сдаться украинскому фермеру с вилами, чем продолжать бессодержательную войну с Украиной", – говорят в СБУ.
Пленный россиянин рассказал о военных преступлениях своей армии, в частности убийствах и ограблениях мирного населения.
Пленный рассказал о преступлениях в российской армии / Видео СБУ
Утром 24 февраля Россия ворвалась на украинские земли. Государство-агрессор обстреливает мирные города, уже вторую неделю идет война. Наши вооруженные силы мужественно отбивают атаки врага. Местное население им помогает. Об основных событиях борьбы с врагом – читайте в хронологии.