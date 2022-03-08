Працівники СБУ наголосили, що "одна з кращих армій світу" від Путіна зараз ховається в українських лісах і селах. Окупанти масово втікають та здаються в полон.

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"Деморалізовані російські вояки обирають для себе кращий варіант – здатися українському фермеру з вилами, ніж продовжувати беззмістовну війну з Україною", – кажуть в СБУ.

Полонений росіянин розповів про військові злочини своєї армії, зокрема вбивства та пограбування мирного населення.

Полонений розповів про злочини в російській армії / Відео СБУ



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