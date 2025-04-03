"Херсон, Запорожье и Донецк добить": о чем мечтает пленный оккупант в киевском СИЗО

Пленный россиянин Николай Карташев, военный 234-го полка 76-й десантно-штурмовой дивизии, ждет приговора суда в киевском СИЗО за расстрел гражданского в Буче. Однако после обмена он хочет снова воевать против Украины.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Слідство.Інфо". Там записали эксклюзивное интервью с оккупантом.

Смотрите также Страх перед командирами сильнее смерти: оккупанты находятся в тяжелом психологическом состоянии

Как Карташев попал в плен

На учения в Беларуси Николай попал после полугода службы по контракту, уже оттуда его отправили на войну против Украины. Мужчина был среди псковских десантников, которые 27 февраля 2022 года захватили Бучу Киевской области.

Из-за увиденного там оккупант решил дезертировать. В России против него возбудили уголовное дело, за самовольное оставление воинской части Николай получил год испытательного срока.

Однако позже фигурант получил повестку и снова служил в 76-й десантно-штурмовой дивизии. В плен к украинским военным он попал 6 февраля 2023 года вблизи Кременной Луганской области.

Оккупант снова хочет воевать

Теперь совершенные и увиденные зверства в Буче не останавливают Николая. В интервью с журналисткой он заявил, что в случае обмена хочет снова пойти на войну против Украины, чтобы отомстить.

Ну, полной оккупации не будет, но заберем много. Как минимум, Херсон, Запорожье и Донецк добить. Ну а там, не знаю...

– мечтает россиянин.

Он предлагает выезжать всем гражданским, что не рады оккупации, ведь они теперь якобы "в Конституции России", поскольку ей "захотелось так".

К слову, за убийство гражданского Карташеву грозит до 12 лет тюрьмы. Наказание он будет отбывать в украинской колонии, если не попадет в списки на обмен пленными. Ранее оккупант "сдал" официальному следствию причастных к убийствам, пыткам и изнасилованиям приспешников.