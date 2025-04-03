Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на "Слідство.Інфо". Там записали ексклюзивне інтерв’ю з окупантом.

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Як Карташев потрапив у полон

На навчання в Білорусі Ніколай потрапив після пів року служби за контрактом, уже звідти його відправили на війну проти України. Чоловік був серед псковських десантників, які 27 лютого 2022 року захопили Бучу на Київщині.

Через побачене там окупант вирішив дезертувати. У Росії проти нього порушили кримінальну справу, за самовільне залишення військової частини Ніколай отримав рік випробувального терміну.

Однак згодом фігурант отримав повістку та знову служив у 76-й десантно-штурмовій дивізії. У полон до українських військових він потрапив 6 лютого 2023 року поблизу Кремінної на Луганщині.

Окупант знову хоче воювати

Тепер скоєні та побачені звірства у Бучі не зупиняють Ніколая. В інтерв'ю з журналісткою він заявив, що у разі обміну хоче знову піти на війну проти України, щоб помститися.

Ну, повної окупації не буде, але заберемо багато. Як мінімум, Херсон, Запоріжжя і Донецьк добити. Ну а там, не знаю…

– мріє росіянин.

Він пропонує виїжджати всім цивільним, що не раді окупації, адже вони тепер буцімто "в Конституції Росії", оскільки їй "захотілося так".

До слова, за вбивство цивільного Карташеву загрожує до 12 років в’язниці. Покарання він відбуватиме в українській колонії, якщо не потрапить у списки на обмін полоненими. Раніше окупант "здав" офіційному слідству причетних до вбивств, катувань і зґвалтувань поплічників.