Пленный вагнеровец признался, что участвовал в оккупации 2014 года и надеялся на гостеприимство

Украина уже 17 сутки дает уверенный отпор рашистским оккупантам. В плен в Службу безопасности Украины попал боевик "Вагнера".

СБУ обнародовала видео с допросом боевика российской частной военной компании. Вагнеровец, в частности, похвастался своим опытом и "успешными операциями" в Сирии и на Донбассе в 2014 – 2015 годах.

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Ожидал "гостиного приема"

Оккупант верил в сказки своего командования, которое обещало захватчикам, что их будут встречать на украинской земле с хлебом и солью.

Нам сказали, что мирное население будет встречать нас с улыбками на лице и наша задача – освободить их от фашистов,

– рассказал пленный вагнеровец.

Рашист, похоже, не понимал, что Украина в 2022 году – это не та страна, которая была в 2014-м. Сейчас наши военные способны уничтожить даже самых профессиональных российских оккупантов.

В СБУ отметили, что этого вагнеровца удалось схватить во время разведки в районе Новоукраинки, когда орк пытался проложить маршрут для основных сил захватчиков, которые хотели выйти в Херсон через Донецкое направление.

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