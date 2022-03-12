СБУ оприлюднила відео з допитом бойовика російської приватної військової компанії. Вагнерівець, зокрема, похизувався своїм досвідом і "успішними операціями" у Сирії та на Донбасі у 2014 – 2015 роках.

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Чекав на "гостинний прийом"

Окупант вірив у казки свого командування, яке обіцяло загарбникам, що їх зустрічатимуть на українській землі з хлібом та сіллю.

Нам сказали, що мирне населення буде зустрічати нас з усмішками на обличчі і наше завдання – звільнити їх від фашистів,

– розповів полонений вагнерівець.

Рашист, схоже, не розумів, що Україна 2022 року – це не та країна, що була у 2014-у. Зараз наші військові здатні знищити навіть найпрофесійніших російських окупантів.

В СБУ зазначили, що цього вагнерівця вдалось схопити під час розвідки у районі Новоукраїнки, коли орк намагався прокласти маршрут для основних сил загарбників, які хотіли вийти на Херсон через Донецький напрямок.

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