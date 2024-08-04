Вынуждены страдать там дальше: в ВМС сказали, почему Россия использует аэродромы в Крыму

Россия продолжает использовать аэродромы во временно оккупированном Крыму. Там у них часто случаются "незапланированные проблемы".

Об этом 24 Каналу рассказал представитель ВМС Дмитрий Плетенчук, отметив, что оккупанты используют фактически 5 военных аэродромов в Крыму. Но после всех ударов два из них остались с минимальным количеством самолетов. Их там практически нет.

К теме Несовместимые с целями, – Плетенчук о ЗРК С-500, которые Россия завезла в Крым

Они продолжат сидеть на этих аэродромах

Как отметил Плетенчук, оккупанты и в дальнейшем до последнего будут использовать эти аэродромы. У них есть определенные стратегические и тактические задачи, которые они могут выполнять только с временно оккупированного Крыма.

Также есть большая разница в подходах в разработке самолетов между странами Запада и Россией. Это создает проблемы для оккупантов.

Насколько мне известно, в России вообще запрещено сейчас разрабатывать и ставить на вооружение одномоторные самолеты. Должно быть два. На Западе самолеты имеют один двигатель, что уменьшает его массу где-то на 1,5 тонны. Но это позволяет увеличить его радиус применения. У них есть утыкания в конструктивные особенности техники, которые заставляют их и в дальнейшем использовать наш Крым. Соответственно они там вынуждены страдать дальше,

– отметил Плетенчук.