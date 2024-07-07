25 тысяч квадратных километров стали "серой зоной", – Плетенчук о ситуации в Черном море

Сейчас 25 тысяч квадратных километров Черного моря является "серой зоной", ведь в акватории никто не может полноценно закрепиться. Впрочем, россияне в целом боятся заходить в Черное море, ведь их корабли везде могут оказаться под ударом.

Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук. Он объяснил, почему огромная часть Черного моря стала "серой зоной".

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Черное море для россиян – "мертвая зона"

Плетенчук объяснил, что в Черном море ни Украина, ни Россия не могут закрепиться, ведь оба окажутся под ударом. Так, украинские суда попадают в зону ударов российской авиации, а флот оккупантов – под украинские системы вооружения.

Так, сейчас выход из портов Николаева и Херсона крайне опасен. Дело в том, что враг может наносить удары с Кинбурнской косы, ведь расстояние там небольшое.

Конечно, для нас вблизи Одессы, Черноморская, акватория более безопасна, чем где-то в открытом море ближе к Крыму. Однако выход из портов Херсона и Николаева крайне опасен, потому что в Днепро-Бугском лимане можно получить огневое поражение. Так же обстреливать рашисты могут с Кинбурнской косы. Там могут использовать даже ПТУРы, потому что расстояние позволяет это делать,

– пояснил Плетенчук.

Именно по этим причинам более 6 тысяч гражданских украинских судов заблокированы с начала полномасштабного вторжения.

В то же время Плетенчук добавил, что для россиян вся акватория Черного моря является "мертвой зоной", Ранее оккупанты могли заходить в западную или северо-западную части акватории, однако сейчас и эти зоны являются опасными для них. Такая же ситуация и у побережья Крыма и в Керченском проливе.

"Всюду, куда может достать "Нептун" или морской дрон, для них смерть", – добавил представитель ВМС.