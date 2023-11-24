Эта зима для нас должна пройти легче, чем прошлая, – Плетенчук

Украина знает, чего ожидать от врага, поэтому эта зима должна пройти легче, чем в прошлом. Кроме того, у наших защитников есть опыт и они лучше подготовились.

Об этом в эфире канала "Киев24" заявил спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук. Он выразил оптимистический прогноз на эту зиму.

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"Мы знаем, чего ожидать от врага"

Плетенчук предполагает, что эта зима должна пройти легче, чем в прошлом. Он подчеркнул, что это уже вторая зима для украинцев в условиях полномасштабной войны, поэтому страна подготовилась лучше.

Во-первых, у нас есть опыт, мы знаем, чего ждать от неприятеля. Во-вторых, кроме того, что готовилась инфраструктура, готовились и соответствующие системы реагирования на эти угрозы. В-третьих, у врага нет тех ресурсов, которые он имел в начале полномасштабного вторжения, так же как он и не имеет другой тактики применения. Поэтому эта зима для нас должна пройти легче, чем прошла,

– заявил Плетенчук.

Вместе с тем он подчеркнул, что украинцам не стоит расслабляться и нужно реагировать на воздушные тревоги. Плетенчук подчеркнул, что ракетная опасность – серьезная. К примеру он приводит крылатые ракеты типа "Калибр". Хотя россияне и имеют логистический разрыв (ракетоносители передислоцировали в Новороссийск, а ракеты хранятся в Севастополе), впрочем, угроза ракетных ударов остается высокой.

Россия создала в Крыму мощный хаб

Наталья Гуменюк в эфире телемарафона на днях заявила, что россияне во временно оккупированном Крыму создали мощный хаб вероятно для энергетического террора. По ее словам, враг на полуострове накопил немало ракет типа "Калибр" и "Оникс".

"Мы опираемся на данные Главного управления разведки. Знаем, что на Крымском полуострове у врага развернут мощный хаб военного ресурса, в частности, ракеты типа "Калибр", – сказала Гуменюк.

Впрочем, она подчеркнула, что ВСУ собирают информацию о накоплении ракет врагом. Военным также известно, где россияне обустроили базы, на которых хранятся ракеты.