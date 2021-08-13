Плевал на этот цирк, – Кива о решении суда о конфискации миллиона за жомовую яму

Илья Кива не соглашается с решением суда о конфискации доходов от жомовой ямы в пользу государства. Нардеп говорит, что ему плевать, поэтому собирается подавать апелляцию.

Кива утверждает, что решение не вступило в силу. Представитель ОПЗЖ говорит, что "достигнет справедливости".

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Для всех возбужденных: плевал я на этот цирк! Опомнитесь, данное решение не вступило в силу и будет обжаловано. Мы уверены в своей правовой позиции!

– утверждает Кива.

Что известно о конфискации миллиона

Накануне Высший антикоррупционный суд конфисковал 1,25 миллиона гривен прибыли Киви. Эти деньги нардеп получил за то, что сдал в аренду жомовую яму.

Специальная антикоррупционная прокуратура выяснила, что чиновник на самом деле не владел ямой. Миллион он получил от передачи ее в аренду фиктивному субъекту хозяйствования.

Решение ВАКС / Фото с телеграм-канала Кивы

Решение ВАКС / Фото с телеграм-канала Кивы

Кива и жомова яма: что надо знать о деле