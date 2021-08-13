Плевал на этот цирк, – Кива о решении суда о конфискации миллиона за жомовую яму
Источник:телеграм-канал Ильи Кивы
Илья Кива не соглашается с решением суда о конфискации доходов от жомовой ямы в пользу государства. Нардеп говорит, что ему плевать, поэтому собирается подавать апелляцию.
Кива утверждает, что решение не вступило в силу. Представитель ОПЗЖ говорит, что "достигнет справедливости".
К теме Суд конфисковал 1,2 миллиона гривен прибыли Кивы от аренды жомовой ямы
Для всех возбужденных: плевал я на этот цирк! Опомнитесь, данное решение не вступило в силу и будет обжаловано. Мы уверены в своей правовой позиции!
– утверждает Кива.
Что известно о конфискации миллиона
Накануне Высший антикоррупционный суд конфисковал 1,25 миллиона гривен прибыли Киви. Эти деньги нардеп получил за то, что сдал в аренду жомовую яму.
Специальная антикоррупционная прокуратура выяснила, что чиновник на самом деле не владел ямой. Миллион он получил от передачи ее в аренду фиктивному субъекту хозяйствования.
Кива и жомова яма: что надо знать о деле
- В декларации за 2019 год Кива отметил доход в 1,2 миллиона гривен от жомовой ямы, площадью 400 квадратных метров.
- Ее вроде бы использовали для отходов по производству сахара.
- Журналисты Bihus.Info решили исследовать эти поступления депутата. Они посетили место, где должна была бы располагаться жомовая яма. Однако охранник рассказал, что ее не использовали по назначению целый год.
- В мае САП обратилась в Высший антикоррупционный суд. Требовали взыскать с Кивы 1,2 миллиона гривен.
- Важно, что в декларации Кивы за 2020 год жомовой ямы не было. Следователи установили, что Кива, не будучи владельцем, пользовался и распоряжался ямой.