Кива стверджує, що рішення не набуло чинності. Представник ОПЗЖ каже, що "досягне справедливості".

До теми Суд конфіскував 1,2 мільйона гривень прибутку Киви від оренди жомової ями

Для усіх збуджених: плював я на цей цирк! Схаменіться, дане рішення не набуло чинності та буде оскаржено. Ми впевнені у своїй правовій позиції!

– переконує Кива.

Що відомо про конфіскацію мільйона

Напередодні Вищий антикорупційний суд конфіскував 1,25 мільйона гривень прибутку Киви. Ці гроші нардеп отримав за те, що здав у оренду жомову яму.

Спеціальна антикорупційна прокуратура з'ясувала, що чиновник насправді не володів ямою. Мільйон він отримав від передачі її в оренду фіктивному суб'єкту господарювання.



Рішення ВАКС / Фото з телеграм-каналу Киви



Рішення ВАКС / Фото з телеграм-каналу Киви

Кива та жомова яма: що треба знати про справу