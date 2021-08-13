Кива стверджує, що рішення не набуло чинності. Представник ОПЗЖ каже, що "досягне справедливості".
До теми Суд конфіскував 1,2 мільйона гривень прибутку Киви від оренди жомової ями
Для усіх збуджених: плював я на цей цирк! Схаменіться, дане рішення не набуло чинності та буде оскаржено. Ми впевнені у своїй правовій позиції!
– переконує Кива.
Що відомо про конфіскацію мільйона
Напередодні Вищий антикорупційний суд конфіскував 1,25 мільйона гривень прибутку Киви. Ці гроші нардеп отримав за те, що здав у оренду жомову яму.
Спеціальна антикорупційна прокуратура з'ясувала, що чиновник насправді не володів ямою. Мільйон він отримав від передачі її в оренду фіктивному суб'єкту господарювання.
Рішення ВАКС / Фото з телеграм-каналу Киви
Рішення ВАКС / Фото з телеграм-каналу Киви
Кива та жомова яма: що треба знати про справу
- У декларації за 2019 рік Кива зазначив дохід в 1,2 мільйона гривень від жомової ями, площею 400 квадратних метрів.
- Її начебто використовували для відходів з виробництва цукру.
- Журналісти Bihus.Info вирішили дослідити ці надходження депутата. Вони відвідали місце, де мала б розташовуватись жомова яма. Однак охоронець розповів, що її не використовували за призначенням цілий рік.
- У травні САП звернулась до Вищого антикорупційного суду. Вимагали стягнути з Киви 1,2 мільйона гривень.
- Важливо, що в декларації Киви за 2020 рік жомової ями не було. Слідчі встановили, що Кива, не бувши власником, користувався та розпоряджався ямою.