В Англии пляж покрыло картошкой фри и луком: почему это может стать экологической катастрофой
- Побережье графства Восточный Сассекс было засыпано сырой картошкой фри и луком из-за аварии на море, где контейнеры с грузовых судов сорвались за борт во время штормов.
- Экологи отмечают, что главная опасность заключается в пластиковой упаковке, которая может навредить морским животным, в частности тюленям, которые могут спутать пакеты с едой.
Пляжи юго-востока Англии превратились в странный "фастфуд-пейзаж" – побережье засыпало тоннами сырого картофеля фри и лука. Груз вынесло на берег после сильных штормов.
Экологи предупреждают: настоящая угроза – не еда, а пластиковая упаковка, что может навредить морским животным. Об этом сообщает CNN.
Как побережье Англии превратилось в желтый "фудкорт"?
На юго-востоке Англии побережье графства Восточный Сассекс буквально засыпало сырой картошкой фри и луком. Причиной стала авария на море: во время сильных штормов в конце 2025 года и в начале января контейнеры с грузовых судов сорвались за борт и содержимое вынесло на берег.
Больше всего пострадали пляжи вблизи курортного города Истборн. По словам местного жителя Джоэла Бонничи, сначала на побережье появился лук в полиэтиленовых мешках, а затем – пакеты с картофелем фри и чипсами.
Мы не ожидали, что повернем за угол и увидим новую картину с картошкой фри и пакетиками с чипсами, тянущихся через пляж к маяку. Издалека можно было бы подумать, что пляж покрыт желтым песком, как на тропическом острове,
– рассказал Бонничи.
Местные жители вместе с волонтерами несколько дней подряд выходили на пляжи, чтобы собирать мусор. К уборке присоединялись целые семьи. По данным местных властей, только за одни сутки удалось собрать почти 2 тонны отходов – в несколько раз больше, чем обычно в это время года.
Почему эта авария может стоить жизни морским животным?
Экологи бьют тревогу: главная опасность заключается не в самой картофеле или луке, а в пластиковой упаковке, которая попала в море. Активисты из организации Plastic Free Eastbourne отмечают, что пластик представляет серьезную угрозу для морских обитателей.
Вблизи Истборна обитает колония тюленей численностью 20 – 30 особей. По словам экологов, животные могут путать пакеты с едой, ведь в воде они напоминают медуз.
Как отмечают активисты, тюлени и другие морские обитатели часто глотают пластик, что может привести к травмам или гибели.
В городском совете Истборна сообщили, что благодаря работе волонтеров пляжи удалось почти полностью очистить, однако экологические последствия инцидента еще оценивают.
Прошлые катастрофы показывают: последствия могут быть значительно хуже
- В 2023 году в результате сильной засухи температура в озерах Амазонки поднялась до 41 ° градуса по Цельсию, что повлекло массовую гибель более 300 дельфинов и других водных животных.
- Взрыв ракеты Starship компании SpaceX вызвал экологическую катастрофу в Мексиканском заливе, убив морских животных и засыпав обломками территорию Мексики.
- В Черном море произошел разлив нефти из-за аварии двух российских танкеров "Волгонефть". Это привело привело к экологической катастрофе мирового уровня. В результате разлива погибло много китообразных и птиц, загрязнено побережье, что может повлиять на рыбалку в Черном и Азовском морях на десятилетия вперед.