Теперь не только медузы: пляжи Бердянска завалило тоннами водорослей – фото, видео
Источник:Pro Berdiansk
В курортном Бердянске изменилось направление ветра. В результате к берегу прибило тонны зеленых водорослей, что заменили медуз.
Морская трава почти полностью покрыла берега Бердянского залива. По словам отдыхающих, уже через 10 – 15 метров от пляжа вода является чистой. Однако эту дистанцию приходится преодолевать через кучи водорослей.
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Пляжи Бердянска снова грязные
Летом 2021 года в Бердянске было нашествие комаров. Впоследствии насекомых заменили медузы. В последние дни июля из-за изменений направления ветра к берегам прибило зеленые водоросли. Также от водорослей страдают пляжи в микрорайоне Слободка.
С 5 утра в субботу, 30 июля, некоторые пляжи чистили с помощью бульдозеров. Как рассказал директор компании, которая арендует территорию третьего городского пляжа Алексей Алексеенко, местная власть делает вид, что не замечает проблемы, поэтому не планирует с ней бороться.
В Бердянске берег покрыт водорослями / Фото Pro Berdiansk
Пляжи Бердянска покрыты морской травой: смотрите видео "ТРК Юг"
Загрязненные пляжи в Бердянске: главные новости
- В июле 2021 года пляжи в Бердянске были просто покрыты медузами.
- Из-за большого количества мертвых животных на пляжах туристы не могли не только купаться, но и отдыхать на берегу.
- Аналогичное нашествие зафиксировали в курортной Кирилловке и Лазурном.
- По состоянию на 1 августа море и пляжи в Кирилловке удалось очистить.