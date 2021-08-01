Теперь не только медузы: пляжи Бердянска завалило тоннами водорослей – фото, видео

В курортном Бердянске изменилось направление ветра. В результате к берегу прибило тонны зеленых водорослей, что заменили медуз.

Морская трава почти полностью покрыла берега Бердянского залива. По словам отдыхающих, уже через 10 – 15 метров от пляжа вода является чистой. Однако эту дистанцию ​​приходится преодолевать через кучи водорослей.

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Пляжи Бердянска снова грязные

Летом 2021 года в Бердянске было нашествие комаров. Впоследствии насекомых заменили медузы. В последние дни июля из-за изменений направления ветра к берегам прибило зеленые водоросли. Также от водорослей страдают пляжи в микрорайоне Слободка.

С 5 утра в субботу, 30 июля, некоторые пляжи чистили с помощью бульдозеров. Как рассказал директор компании, которая арендует территорию третьего городского пляжа Алексей Алексеенко, местная власть делает вид, что не замечает проблемы, поэтому не планирует с ней бороться.

В Бердянске берег покрыт водорослями / Фото Pro Berdiansk

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