Пляжи курортного Бердянска после мощного шторма засыпало медузами – видео

5 июля 2021 , 20:56
Читати новину українською

Источник:

телеграм-канал Netipichnyi_Kharkov / Харьков

Курортный Бердянск, что на юге Запорожской области, 4 июля накрыло мощным ураганом и грозой. После непогоды побережье покрылось медузами.

На видео заметны медузы, которых волны прибили к берегу Азовского моря. Об этом пишет местный телеграм-канал.

К теме Курортный Бердянск накрыл мощный ураган: жуткие видео

На пляже в Бердянске выбросило десятки медуз

На видео заметно, что не всегда живыми медузами фактически устлан берег моря.

Кроме того, что сильный ветер сносил буквально все на своем пути, а дождь залил большинство туристических локаций, на пляжи Бердянска еще и выбросило огромное количество медуз,
– говорится в сообщении.

Очевидцы рассказывают, что побережье фактически устлано морскими обитателями.

Десятки медуз выбросило на берег после непогоды в Бердянске: смотрите видео

Кстати, в конце июня туристов на Азовском море атаковали морские блохи. Их укусы вызвали у людей покраснение и аллергическую реакцию.

Обратите внимание! Последние годы в Черном и Азовском морях нашествия медуз. Экологи, ученые и врачи рассказали, в чем же причина появления медуз, а также захватят ли медузы пляжи украинских морей в 2021 году.

Непогода в Бердянске: что известно

  • 4 июля непогода пронеслась в курортном Бердянске.
  • Гроза и шквальный ветер едва не вырывали деревья из земли.
  • На море фактически бушевал настоящий шторм.
Автор: Діана Квасневська