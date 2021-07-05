Пляжи курортного Бердянска после мощного шторма засыпало медузами – видео

Курортный Бердянск, что на юге Запорожской области, 4 июля накрыло мощным ураганом и грозой. После непогоды побережье покрылось медузами.

На видео заметны медузы, которых волны прибили к берегу Азовского моря. Об этом пишет местный телеграм-канал.

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На пляже в Бердянске выбросило десятки медуз

На видео заметно, что не всегда живыми медузами фактически устлан берег моря.

Кроме того, что сильный ветер сносил буквально все на своем пути, а дождь залил большинство туристических локаций, на пляжи Бердянска еще и выбросило огромное количество медуз,

– говорится в сообщении.

Очевидцы рассказывают, что побережье фактически устлано морскими обитателями.

Десятки медуз выбросило на берег после непогоды в Бердянске: смотрите видео

Кстати, в конце июня туристов на Азовском море атаковали морские блохи. Их укусы вызвали у людей покраснение и аллергическую реакцию.

Непогода в Бердянске: что известно

4 июля непогода пронеслась в курортном Бердянске.

Гроза и шквальный ветер едва не вырывали деревья из земли.

На море фактически бушевал настоящий шторм.