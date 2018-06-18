Пляжи и открытые бассейны Киева: цены, недостатки и преимущества

Лучшие речные и озерные пляжи Киева и открытые бассейны столицы, где можно купаться в этом году и весело провести время! Мы оценили чистоту, изучили инфраструктуру вокруг и, конечно же, цены. В нашем списке каждый найдет что-то для себя!

До отпуска еще далеко, а городская жара мучает уже? Понимаем! Именно поэтому стоит поискать лучшие варианты отдыха у воды. Список мест, где можно купаться в Киеве и сколько это будет стоить – далее в материале.

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Пляжи Киева на Днепре

Конечно же, Киев славится Днепром! На берегу этой могучей реки немало замечательных мест для отдыха.

Пляж "Центральный"

Где: метро "Почтовая площадь", Труханов остров

Цена: бесплатно





Где можно купаться в Киеве 2018 – Труханов остров

Начнем с пляжа в самом центре столицы. Чтобы попасть сюда, вам нужно лишь перейти Пешеходный мост на Труханов остров и вы на месте! Основные преимущества: здесь очень красивая природа, есть много места для пикников, совсем рядом центр. На территории есть множество кафе с едой, напитками на разные вкусы и кошельки. Также здесь есть совершенно бесплатные душевые кабинки и места для переодевания. Работает туалет. Здесь относительно чисто, есть достаточно урн. Основная фишка: парашютная вышка! Вода не самая чистая, но эпидемиологи тревогу не бьют, поэтому можно купаться.

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Пляж "Золотой"

Где: метро "Гидропарк", мост Патона

Цена: бесплатно

Где можно купаться в Киеве 2018 – пляж "Золотой"

Любите отдыхать с минимальным количеством людей? Тогда вам на пляж "Золотой". Сюда трудно добраться, поэтому людей здесь всегда меньше. Надо доехать до станции метро "Гидропарк" и идти в обратную сторону от Венецианского моста до моста Патона. Кстати, здесь значительно чище, чем на других речных пляжах Киева. Это касается и воды, и чистого золотого песочка. Основные достоинства: незабываемый вид на Киево-Печерскую лавру! Здесь нет кафе и развлечений, так что не забудьте взять перекус с собой. Но для вас оборудованы туалет, кабинки для переодевания и даже медицинский пункт.

Пляж "Детский"

Где: метро "Гидропарк", Венецианский мост

Цена: бесплатно

Где можно купаться в Киеве 2018 – пляж "Детский"

Сюда попасть очень легко. Пляж расположен совсем рядом со станцией метро. Основные преимущества: пляж рассчитан для отдыха с детьми, здесь чистая вода и песок (насколько это возможно в мегаполисе), плавный спуск в воду. Также на прокат можно взять зонтики, шезлонги и средства для плавания малышей: мячи, круги, спасательные жилеты. За безопасность детей тоже можно не волноваться, ведь здесь работают спасатели. Рядом множество заведений питания. Единственное, что пляж довольно маленький, поэтому здесь многолюдно и трудно найти место в тени.

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Пляжи Киева на озере

Но не Днепром единым. В Киеве есть множество озер. Многие из них оборудованы хорошими пляжами для отдыха.

Озеро в Пуще-Водице

Где: Святошинский район, Пуща-Водица

Цена: бесплатно

Где можно купаться в Киеве 2018 – озеро в Пуще-Водице

Начнем с волшебного пляжа в Святошинском районе. Сюда трудно и долго ехать, но оно того стоит! Ведь именно здесь вы может отдохнуть в покое и насладиться свежим воздухом. Это и является основным преимуществом пляжа. Из стандартных удобств: туалет, кабинки для переодевания, урны. Есть шезлонги. Кстати, здесь в аренду можно взять лодку или катамаран. Рядом есть кафе, но здесь нет такого широкого выбора питания, как на центральных пляжах. Так что можно взять перекусить с собой.

Озеро Тельбин

Где: Березняки, метро "Левобережная", "Дружбы народов"

Цена: бесплатно

Где можно купаться в Киеве 2018 – озеро Тельбин

Предлагаем вам также посетить озеро, известное со времен Средневековья! В Днепровском районе в жилом массиве Березняки расположено живописное озеро Тельбин. Здесь довольно чистый песчаный пляж, есть также небольшой платный на траве с шезлонгами. Есть спасатели, кабинки для переодевания. Также можно взять на прокат лодки и катамараны. Рядом множество уличной еды, кафе и ресторанов. Вокруг много спортивных площадок для различных видов спорта. Основная фишка: в прошлом году установили прекрасный световой фонтан прямо на воде.

Озеро Вербное

Где: метро "Оболонь"

Цена: бесплатно



Где можно купаться в Киеве 2018 – озеро Вербное

Это просто находка для людей, которые мечтают об отдыхе на природе! Озеро Вербное расположено среди множества деревьев, здесь спокойно и свежо даже в адскую жару. Вода достаточно чистая. Кстати, здесь немало рыбаков. Для рыбалки или активного отдыха можно арендовать лодки и катамараны. Есть место для переодевания. Но здесь нет шезлонгов и кафе. Поэтому собираясь сюда, не забудьте пледы, зонты и обед.

Открытые бассейны в Киеве

Если же у вас возникают сомнения относительно чистоты воды в природных водоемах – предлагаем вам отдых у открытых бассейнов.

Бассейн на ВДНХ

Где: ВДНХ

Цена: колеблется зависимости от дня недели. Самое дорогое на выходных – 130 гривен для взрослых и 65 гривен для детей (за час)

Где можно купаться в Киеве 2018 – бассейн на ВДНХ

Сюда рекомендуется ехать всей семьей. Ведь, кроме 25-метрового бассейна для взрослых, здесь есть отдельный бассейн для малышей. Рядом площадка для волейбола. Множество заведений питания. Удобные шезлонги с зонтиками. Понятно, туалеты, кабинки для переодевания. Основное преимущество понятна сама собой: удобное добирание и небольшая цена.

City Beach Club

Где: крыша ТЦ Ocean Plaza, метро Лыбедская

Цена: в зависимости от события. Подробнее

Где можно купаться в Киеве 2018 – City Beach Club

Мечтаете о Ибице? City Beach Club, конечно же, не заменит отдыха на популярном испанском курорте. Но максимально приблизит к мечте! Шикарный бассейн на крыше (детский и взрослый отдельно), удобные шезлонги, бар. Ночью здесь проводят крутые вечеринки. Основное преимущество: удобное расположение, интересная развлекательная программа. Кроме стандартного шезлонге, здесь можно арендовать даже кровать! Идеальные декорации для Instagram'у :)

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Sky Family Park

Где: проспект Генерала Ватутина

Цена: в зависимости от дня и того, что будет проходить на территории – подробнее о ценах

Где можно купаться в Киеве 2018 – Sky Family Park

Это самый большой открытый бассейн в Киеве. 1500 квадратных метров прохлады! Глубина – от 10 до 180 сантиметров. Поэтому поплавать здесь смогут и взрослые, и малыши. Аренда атрибутов отдыха оплачивается отдельно, но выбрать есть из чего. Также рядом множество активных развлечений как для взрослых, так и для детей. Есть бар с гриль-меню, так что перекусить будет где.



Пляжи и бассейны Киева на карте, где можно купитись в 2018

Редакция 24 Канала желает вам веселого и приятного отдыха!