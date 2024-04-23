Откроют ли в Киеве пляжный сезон летом 2024 года

В этом году специалисты будут проводить сезонные и санитарные работы на киевских пляжах. В КГГА приняли решение о работе мест для купания и сделали важное для граждан заявление.

В Киеве состоялось заседание Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА. Местная администрация приняла решение об открытии пляжного сезона.

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Откроют ли в Киеве пляжный сезон

В КГГА сообщили, что из-за действия военного положения открытия пляжного сезона в Киеве в 2024 году не будет.

Более того, гражданам не рекомендуют посещать пляжи и зоны отдыха, чтобы избежать массового скопления людей. Ведь в случае воздушной тревоги невозможно будет беспрепятственно и быстро пробираться к укрытиям и убежищам толпам.

Вместе с тем, соответствии с действующими требованиями, специалисты будут выполнять сезонные работы, необходимые для поддержания порядка и санитарии на пляжных территориях и зонах отдыха: обслуживать инженерные сети, убирать и осуществлять санитарную обработку территорий, в частности против насекомых и тому подобное,

– сообщили в КГГА.

Из-за действия военного положения во всех регионах Украины из соображений безопасности действуют ограничения, установленные местными военными госадминистрациями. В частности, запрещается посещение лесов и навигация определенных плавсредств на водных объектах, также отдельные туристические объекты или маршруты запрещены для посещения, или на них ввели определенные ограничения.

К слову, тем временем в Одессе планируют открыть некоторые пляжи этим летом, если позволит ситуация с безопасностью. Соответствующие территории определят военные, спасатели и представители власти.

Также работники полиции и муниципальной стражи будут контролировать, чтобы люди не посещали территории, которые специалисты не признают безопасными для отдыха.

В прошлом году в Одессе по такому же принципу работали 6 пляжей.