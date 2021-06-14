Это плохой подарок Путину, – евродепутат об изменении стратегии НАТО

В НАТО заявили о том, что в новой стратегии укажут влияние Китая и угрозу агрессии России. Такие изменения могут не на шутку разозлить Кремль.

Об этом заявил депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс. Он отметил, что на саммите НАТО, который состоялся 14 июня, "назвали вещи своими именами".

К теме Военные действия, гибридная активность, поддержка боевиков, – в НАТО жестко осудили Россию

"Это вызовет очень критическую реакцию Кремля, другого не жду. Я думаю, что на этом саммите определили вещи и назвали их своими именами. Сколько можно ждать и надеяться? Вроде и партнер, и документы подписаны, а тот партнер (Россия – 24 канал) делает все, чтобы ослабить ЕС или НАТО", – пояснил Ауштрявичюс.

По его словам, Россия получила очень четкое предупреждение от стран, которые имеют аналитический потенциал. Ей дали понять, что так оставлять дела уже нельзя.

Это очень плохой подарок Путину. Я не думаю, что он сможет это все превратить в позитив или свои активы. Думаю, что это предупреждение,

– заявил евродепутат.

"Не думаю, что это вызовет всплеск интереса в дружеских отношениях. Нет, предел уже перейден, здесь нельзя играть в игры, нужен ответ", – подчеркнул Ауштрявичюс.

Интервью с Пятрасом Ауштрявичюсом: смотрите видео

Саммит НАТО: главное