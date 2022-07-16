Плохой прецедент для ЕС, – Ауштрявичюс о разрешении транзита военных товаров в россию

Евросоюз сосредоточен в поддержке Украины, но в то же время сам идет на то, чтобы санкции были более мягкими. Все это происходит из-за давления и шантажа со стороны россии, который, очевидно, действует.

Об этом 24 канала рассказал депутат Европарламента Пятрас Ауштрявичюс. Он также отметил, что Калининградская область "нафарширована" военными частями, а некоторые из этих частей уже совершают преступления в Украине.

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"Почему мы, зная об этом, должны склонить голову и искать более удобные решения для калининградцев. Они должны ощущать на себе все последствия наложения санкций точно так же, как и вся россия", – говорит евродепутат.

Пятрас Ауштрявичюс подчеркивает, что не понимает, почему именно жители Калининградской области должны получать те товары, которые находятся под запретом, зная, что они являются частью агрессии против Украины.

Такие решения наносят большой удар моральным принципам ЕС. То есть мы говорим одно, а делаем совсем другое. Это прецедент с очень плохим выходом, особенно для Евросоюза.

– убежден евродепутат.

Вопрос транзита через территорию Литвы, это вопрос суверенитета, и я бы не торговал нашей целостностью, а решение о поставках санкционных товаров не отвечает национальным интересам Литвы, резюмирует литовский депутат.

Евродепутат Пятрас Ауштрявичюс о непоследовательности ЕС в отношении санкций: смотрите видео

Санкции против россии начинают ослабевать или видоизменяться

Такое решение приняли в США, поэтому позволили заключать соглашения по удобрениям и лекарствам, а также ослабили санкции для двух российских компаний.

Теперь россия снова может заключать сделки, связанные с сельскохозяйственными товарами, лекарствами, медицинскими устройствами и препаратами.

Эти соглашения касаются производства, продаж или транспортировки сельскохозяйственных товаров. Также оборудование, лекарства, медицинские изделия, запасные части и комплектующие для медицинских изделий и другое.

Похожую позицию заняли и в ЕС, там предлагают разрешить транзит в Калининградскую область определенных товаров. Все бы ничего, если бы не говорилось о разрешении на поставку товаров военного назначения.

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