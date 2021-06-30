"Этого достаточно": дамба на Северо-Крымском канале готова на 80%

Строительство дамбы на 107-м километре Северо-Крымского канала завершено на 80%. Этого вполне достаточно, чтобы не пустить днепровскую воду во временно оккупированный Крым.

Вода в Крым не течет

Дамбу не завершили на 20%, потому что нет соответствующего финансирования из госбюджета. Об этом заявил постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич.

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По состоянию на сейчас капитальной дамбы на 80% хватает, чтобы не дать воде попасть в Крым. Если что-то внезапно произойдет с дамбой на 91-м километре, то дамба на 107-м километре свою работу выполнит,

– заверил Кориневич.

По его словам, сотрудники представительства президента в Крыму постоянно общаются с руководством Северо-Крымского канала.

"Ничего не прорвало, вода в Крым не течет", – подчеркнул Кориневич.

Он добавил, что воду на полуостров будут подавать из Украины только после его деоккупации. Это четко зафиксировано в Стратегии деоккупации и реинтеграции региона.

Россия заявляла об утечке воды

Ранее российские пропагандистские СМИ утверждали, что дамбу на Северо-Крымском канале якобы прорвало. Из-за этого якобы произошла утечка воды из Днепра в оккупированный Крым.

Российские власти регулярно обвиняют Киев в водной блокаде Крыма. Оккупанты на полуострове планируют подать в суд иск против Украины "за вред, причиненный Крыму водной блокадой" после перекрытия Северо-Крымского канала. Заметим, согласно международному законодательству, ответственной за проблему водоснабжения на оккупированной территории является страна-оккупант, то есть Россия.