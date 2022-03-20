По 20 легковушек на выезд в Словакию и Румынию: очередей на границе не фиксируют

По состоянию на утро 20 марта ситуация на границах с Польшей, Венгрией и Румынией стабилизировалась.

Самые большие очереди автомобилей и пешеходов наблюдаются в пунктах пропуска "Краковец" и "Шегини" на границе с Польшей, а также "Ужгород" на границе со Словакией.

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Очереди на выезд из Украины: 20 марта

Республика Польша:

На пунктах пропуска "Ягодин", "Устилуг", "Угринов", "Грушев", "Шегини", "Смильница" утром 20 марта нет ни одного легкового авто, автобуса или пешехода.

5 автобусов зафиксировано на пункте "Рава-Русская", 4 – на пункте "Краковец".

Словацкая Республика:

На пункте пропуска "Ужгород" зафиксировано 20 легковых авто, причем, автобусов и пешеходов, по состоянию на 8 утра, нет. Так же отсутствуют очереди на пункте "Малый Березный" и "Малые Селменцы".

Венгрия:

На пунктах пропуска "Дзвонковое", "Тиса", "Косино", "Лужанка" и "Вилок" пешеходов и легковых автомобилей не зафиксировано.

При этом пограничная служба сообщает, что через пункт "Тиса" пропуск пешеходов не производится, а "Дзвонковое" работает с 08 до 24 часов.

Румыния:

На границе с Румынией спрос имеет лишь пункт пропуска "Порубное", где утром фиксировали 20 легковых авто.

Республика Молдова:

Все 4 пункта пропуска: "Мамалыга", "Кельменцы", "Росошаны" и "Сокиряны" сейчас простаивают без очередей авто или пешеходов.

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