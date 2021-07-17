По 4 выходных подряд: правительство хочет перенести 2 рабочих дня в 2022 году

В Кабмине подготовили проект распоряжения о переносе рабочих дней в 2022 году. По 4 выходных подряд будут на 8 марта и День Конституции.

Текст проекта обнародовали на сайте Федерации профсоюзов Украины. Он содержит рекомендации для работодателей.

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Как правительство перенесет выходные в 2022 году

Власти предложили руководителям учреждений, компаний и предприятий, где установлена 5-дневная рабочая неделя с двумя выходными днями в субботу и воскресенье, перенести отработку из двух понедельников на субботу.

В частности речь идет о Международном женском дне, который в 2022 году будут отмечать во вторник. Поэтому рабочий день с понедельника 7 марта предлагают перенести на субботу 12 марта 2022 года.

Кроме того, проект предлагает работодателям перенести рабочий день с понедельника 27 июня, что будет перед празднованием Дня Конституции, на субботу 2 июля 2022 года.

В таком случае у украинцев дважды будет 4 выходных подряд:

с субботы 5 до вторника 8 марта включительно;

с субботы 25 до вторника 28 июня.

. Документ предусматривает, что специальный режим работы банков и их учреждений в эти дни будет определять Национальный банк Украины.