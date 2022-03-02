Это уже вторая российская колонна за последние полчаса

Сообщается, что на мосту – российские грузовики и топливозаправщики. Известно, что их сопровождает БТР.

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Очевидцы говорят, это вторая российская колонна за последние полчаса.

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