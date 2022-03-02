Це вже друга російська колона за останні пів години

Повідомляється, що на мості – російські вантажівки і паливозаправники. Відомо, що їх супроводжує БТР.

Це важливо У Коростені окупанти завдали удару по телевежі: є загиблі і поранені

Очевидці кажуть, це друга російська колона за останні пів години.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!