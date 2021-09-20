По делу Гладковского огласили еще 2 приговора

По делу сына бывшего секретаря СНБО Игоря Гладковского Олега вынесли еще 2 приговора. Так, Артема Болдырева и Александра Хомича признали виновными в легализации средств.

Соответствующее решение одобрил Соломенский суд Киева. Об этом заявил журналист Олег Новиков.

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В чем обвинили Хомича и Болдырева

По версии обвинения, к Болдыреву и Хомичу обратился Виталий Жуков – знакомый Гладковского-младшего. Хомич вместе с другими лицами через ряд частных фирм провел для "Оптимумспецдеталь" операции по легализации товаров, которые Андрей Рогоза приобрел за наличные.

В результате такой деятельности Рогоза и Жуков получили 49,34 миллиона гривен. Получили они их через уклонение от уплаты налогов.

Чтобы скрытое незаконное происхождение средств Рогоза и Жуков в указанный период через банковские счета провели ряд хозяйственных операций через частные компании. Те были подконтрольны вышеуказанным Болдыреву и Хомичу,

– рассказал Новиков.

Операции проводились со счетами ООО "Оптимумспецдеталь". На них поступали деньги от государственных предприятий из "Укроборонпрома".

Какое наказание назначили фигурантам

Суд назначил Болдыреву и Хомику по 5 лет условного срока с испытанием на 1 год и запретом занимать административные должности в течение года.

Ранее Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда передала дело Гладковского в Соломенский суд, потому что оно неподсудно ВАКС. Обвинение сыну эксекретаря СНБО слушает единолично судья Екатерина Застрожникова.

Полный текст публикации Олега Новикова:

Еще двое фигурантов дела про оборонку пошли на сделку со следствием.

Соломенский райсуд Киева признал двух человек виновными в легализации средств. Речь идет об Артеме Болдыреве и Александре Хомиче, к которым, по версии стороны, обратился знакомый сына бывшего заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игоря Виталий Жуков. Суд назначил им 5 лет условного срока с испытанием на год и запретом занимать админдолжности в течение года.

Как установило следствие, Жуков обратился к Артему Болдыреву и в дальнейшем к Александру Хомичу. Последний вместе с другими лицами через ряд частных фирм провели для "Оптимумспецдеталь" операции по легализации товаров, которые Рогоза приобрел за наличные. В результате такой деятельности с использованием ООО "Оптимумспецдеталь" Рогоза и Жуков получили в свое распоряжение общую сумму в 49,34 миллиона гривен, которые были получены в результате уклонения от уплаты налогов.

С целью маскировки первоначального незаконного происхождения средств Рогоза и Жуков в указанный период через банковские счета провели ряд хозяйственных операций через частные компании, подконтрольные вышеуказанным Болдыреву и Фомичу. Операции проводились по счетам ООО "Оптимумспецдеталь", на которые поступали денежные средства от государственных предприятий с ГК "Укроборонпром", по указанию Жукова и Рогозы осуществлялись при помощи бухгалтера Иванюка перерасчет через клиент-банкинг на указанные частные фирмы, подконтрольные Болдыреву и Фомічу. В результате эти компании оказались фиктивными. Таким образом, полученные средства Жуковым и Рогозой от ГП-участников "Укроборонпром" были легализованы через использование этих компаний.