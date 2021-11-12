О ходе расследования дела Шишова в интервью изданию рассказал начальник управления Нацполиции в Киеве Иван Выговский.
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Детали расследования смерти Шишова
В этом уголовном производстве продолжается досудебное расследование. Две рабочие версии так и остались – самоубийство и убийство с имитацией самоубийства,
– рассказал Выговский.
Правоохранители уже получили 19 заключений экспертов. "Продолжается еще одна экспертиза", – добавил глава столичной полиции.
В рамках международного сотрудничества привлекли и международных экспертов, чтобы с их помощью установить окончательную причину смерти Шишова. Выговский, отвечая на вопрос о том, идет ли речь о запросе из Белоруссии, уточнил, что "это другие государства, изъявившие желание оказать свою помощь".
Смерть Виталия Шишова: основное
- Главу "Белорусского дома" в Украине нашли повешенным в Киеве в одном из парков 3 августа. За день до того он исчез во время пробежки и не выходил на связь.
- Родные Шишова не верят в версию о самоубийстве. Они убеждены – это дело рук спецслужб России или Беларуси.
- Александр Лукашенко уверяет, что "активист для Беларуси никто". Зато в стране открыли дело против девушки Шишова – ее подозревают в том, что она якобы призывала к массовым беспорядкам.