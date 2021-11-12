Про перебіг розслідування справи Шишова в інтерв'ю виданню розповів начальник управління Нацполіції в Києві Іван Виговський.

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Деталі розслідування смерті Шишова

У цьому кримінальному провадженні ще триває досудове розслідування. Дві робочі версії так і залишилися – самогубство та вбивство з імітацією самогубства,

– розповів Виговський.

Правоохоронці вже отримали 19 висновків експертів. "Продовжується ще одна експертиза", – додав очільник столичної поліції.

У межах міжнародної співпраці залучили й міжнародних експертів, аби з їхньою допомогою встановити остаточну причину смерті Шишова. Виговський, відповідаючи на запитання про те, чи йдеться про запит із Білорусії, уточнив, що "це інші держави, які виявили бажання надати свою допомогу".

Смерть Віталія Шишова: основне