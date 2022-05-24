По Днепропетровщине оккупанты готовят из всего, что есть и даже применили боевую авиацию

Александр Вилкул рассказал, что ситуацию в Кривом Роге и районе полностью контролируют ВСУ. Улицы усиленно патрулируют. Постоянно продолжаются проверки.

Александр Вилкул – глава Криворожской военной администрации – сообщил, что российские кафиры продолжают обстрелы. В частности, из "Ураганов" враг гнал по Апостоловской общине.

Чтобы захватить Луганщину, Россия стянула в регион около 12,5 тысячи бойцов

Российские кафиры били по селам Малая Костромка и Ганновка. К счастью, обошлось без пострадавших.

Обстрелы на линии столкновения враг ведет из РСЗО, ствольной артиллерии, танков и минометов. Фиксируется то, чего давно не было – применение боевой авиации,

– заявил Вилкул.

Николай Лукашук – председатель Днепропетровского областного совета – сообщил, что сигнал о воздушной тревоге на территории области 23 мая звучал рекордное количество раз. Враги нанесли несколько ракетных ударов.

"Наверное, сегодня Днепропетровщина пережила больше воздушных тревог в течение одного дня за последние три месяца. Сегодня имеем сразу несколько "прилетов", - подчеркнул Лукашук.

Враг нанес ракетные удары по:

Павлоград;

Синельниковском районе;

Криворожский район.

Есть серьезные разрушения

О взрывах в Павлограде сообщили около 19.40. Тогда на территории области была воздушная тревога.

Валентин Резниченко – глава Днепропетровской ОВА – сообщил, что ракетные удары нанесли области серьезных разрушений . Враг устроил по железнодорожной инфраструктуре в Павлоградском и Синельниковском районах.

По словам Резниченко, уже зафиксировали серьезные разрушения железнодорожного пути и контактной сети. Кроме того, известно, что в 12 домах рядом повреждены крыши и выбиты окна.

К счастью, люди не пострадали. Когда возобновят движение поездов, неизвестно.

Страшная статистика

Президент Владимир Зеленский во время обращения к украинцам 23 мая сообщил, что за время полномасштабной войны Россия нанесла по Украине 1474 ракетных удара. За это время страна-агрессорка выпустила 2275 различных ракет. Подавляющее большинство из них – по гражданской инфраструктуре.

За сутки 23 мая силам ПВО удалось ликвидировать 6 российских беспилотников и вражескую крылатую ракету. Ее сбили над Кировоградской областью.

Людей призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и немедленно уходить в укрытие гражданской защиты. Находиться там необходимо, пока не поступит сообщение об отбое. Пренебрегать этим правилом нельзя. Она спасает жизнь.

Важно – вечернее обращение Зеленского за 23 мая: смотрите видео