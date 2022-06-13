По Донетчине и Тернопольщине россияне били из Черного и Азовского морей: выпустили 7 ракет

Российские оккупанты продолжают обстреливать украинские области из ракетных установок. 7 крылатых ракет было выпущено из акватории морей Украины.

Спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник во время брифинга сообщил, что российские оккупационные силы продолжают наносить удары по территории Украины. Ракеты пускаются из акватории Черного и Азовского морей.

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Враг использует как авиацию, так и ракетные установки воздушного и морского базирования, сообщил спикер.

По словам Мотузяника, 12 июня 4 бомбардировщика ТУ-22 М3 из акватории Азовского моря совершили пуски не менее 3 крылатых ракет ХА-22 на территорию Донбасса – по Покровску и Следовому.

Также спикер добавил, что 11 июня из акватории Черного моря российские кафиры выпустили в 4 ракеты морского базирования типа "Калибр" по объектам как гражданской, так и военной инфраструктуры в Тернопольской области.

Что известно об обстрелах Тернопольщины

11 июня в 21:46 по Черткову Тернопольской области были 4 "прилета".

В результате ракетных вражеских ударов частично разрушены военные и гражданские объекты. Пострадали четыре пятиэтажных дома. Также из-за детонации повреждена газовая труба, в результате чего произошла утечка газа и возгорание. Поставки газа в Чортков сразу остановили. Водо- и газоснабжение возобновили на следующий день.

Зато людей, чьи дома разрушены, переселят в другие здания. Они будут проживать там до тех пор, пока их дома не будут восстановлены.

На место происшествия сразу выехали работники службы ГСЧС. Во время поисково-спасательных работ спасли 12 человек, из них двое детей. Там работают правоохранительные органы, спасатели, коммунальные службы и волонтеры. Они разбирают обрушенные конструкции, убирают остатки разрушенных объектов и документируют факты.

В результате удара 22 человека получили ранения. Среди них есть 12-летний ребенок. К счастью, тяжелых раненых нет, в основном пациенты средней тяжести. Сейчас состояние людей удовлетворительное. Часть из них до сих пор находятся в больнице, остальные отпущены домой.

Важно, что большинство пострадавших – гражданские, проживавшие в домах рядом с местом, куда попали ракеты. По имеющейся информации, жертв или пропавших без вести нет.

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