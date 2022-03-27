По другому, к сожалению, не получается, – мэр Мариуполя о братских могилах по всему городу

В Мариуполе убитых россиянами людей вынужденно хоронят в братских могилах, некоторых – прямо во дворах.

Враг не прекращает обстрел

Это вынужденные действия, враг не прекращает обстрелов, возможности похоронить погибших на кладбище просто нет. Об этом сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

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Это я подтверждаю. Увы, иначе не получалось. Обстрел не прекращался. И было единственное кладбище, к которому мы могли подъехать под бомбами и под авиацией,

– отметил Бойченко.

В дни сильнейших обстрелов людей хоронили во дворах

Он также рассказал, что в последние дни, когда наносились "унизительные удары", хоронить людей приходилось даже во дворах.

Коммунальные службы работали на 1000%, насколько это было возможно в таких условиях. Это было очень сложно,

– добавил мэр.

К слову, ситуация в Мариуполе остается сложной. Оккупанты продолжают разрушать город, используя самые разные виды вооружения. Русские буквально стирают город с лица земли.

140 тысячам человек удалось выехать из Мариуполя, который регулярно обстреливают российские оккупанты. Но еще почти 170 тысяч жителей ожидают помощи.

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