По Горской общине на Луганщине оккупанты нанесли авиаудар: по меньшей мере один человек погиб
Источник:Сергей Гайдай
Российские убийцы с пяти часов непрерывно атакуют Горскую общину. Они используют Град и артиллерию.
Об этом 27 апреля рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Он отметил, что оккупанты утром нанесли авиаудар и убили одного человека.
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"Разрушений множество, уже нашли тело одного погибшего. Поиски продолжаются. В Горском также сгорела электроподстанция", – написал Гайдай.
Людей эвакуируют под обстрелами
В Луганской области сложная ситуация с эвакуацией. Враг 26 апреля обстрелял людей, которые ехали из Белогоровки. Из поселка удалось спасти 49 жителей Белогоровки, среди которых восемь детей.
Кроме того, удалось вывезти в безопасные места 33 человека из Попасной. Они тоже уезжали под обстрелами.
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Ситуация в области
- Рашисты 25 апреля 17 раз обстреляли мирное население в Луганской области.
- Люди заблокированы в подвалах.
- Гайдай отметил, что больше всего страдают Попасная, Лисичанск, а также Горская община.