По Горской общине на Луганщине оккупанты нанесли авиаудар: по меньшей мере один человек погиб

Российские убийцы с пяти часов непрерывно атакуют Горскую общину. Они используют Град и артиллерию.

Об этом 27 апреля рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Он отметил, что оккупанты утром нанесли авиаудар и убили одного человека.

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"Разрушений множество, уже нашли тело одного погибшего. Поиски продолжаются. В Горском также сгорела электроподстанция", – написал Гайдай.

Людей эвакуируют под обстрелами

В Луганской области сложная ситуация с эвакуацией. Враг 26 апреля обстрелял людей, которые ехали из Белогоровки. Из поселка удалось спасти 49 жителей Белогоровки, среди которых восемь детей.

Кроме того, удалось вывезти в безопасные места 33 человека из Попасной. Они тоже уезжали под обстрелами.

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