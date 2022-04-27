Про це 27 квітня розповів голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Він зазначив, що окупанти вранці завдали авіаудар та вбили одну людину.

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"Руйнувань безліч, вже знайшли тіло одного загиблого. Пошуки тривають. У Гірському також згоріла електропідстанція", – написав Гайдай.

Людей евакуюють під обстрілами

На Луганщині складна ситуація з евакуацією. Ворог 26 квітня обстріляв людей, які їхали з Білогорівки. З селища вдалось врятувати 49 жителів Білогорівки, серед яких восьмеро дітей.

Крім цього, вдалось вивезти у безпечні місця 33 людини з Попасної. Вони також їхали під обстрілами.

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